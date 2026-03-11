Размер шрифта
Автомобиль въехал в ворота Белого дома

CBS: в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне въехал автомобиль
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне. Об этом в соцсети X сообщила корреспондент телеканала CBS Сара Кук со ссылкой на полицию округа Колумбия.

По ее словам, в результате произошедшего пострадавших нет. Водителя автомобиля задержали, его допрашивают полицейские.

Кук добавила, что прилегающие к Белому дому улицы частично перекрыты, у президентского комплекса дежурят усиленные наряды правоохранителей.

26 ноября около в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. В результате атаки были ранены двое сотрудников Национальной гвардии США, которые были при исполнении и имели при себе служебное оружие. Нападавшего смогли обезвредить коллеги пострадавших нацгвардейцев.

Как сообщила пресс-служба американской Службы гражданства и иммиграции (USCIS), после стрельбы власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.

Ранее в США стрелок открыл огонь в офисе шерифа и забаррикадировался там.

 
