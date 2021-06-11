В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов

Президент России Владимир Путин подписал закон закон о запрете продавать неопытным инвесторам сложные финансовые продукты, сообщает РИА «Новости».

Запрет будет действовать против инвесторов — физических лиц. Среди сложных финансовых продуктов перечислены структурные облигации и внебиржевые производные финансовых инструментов. Продажа этих продуктов будет запрещена без прохождения обязательного тестирования, правила и регламент которого вместе с введением в использование определят до 1 октября 2021 года.

Регулирование финансовых сделок, в том числе накладывание ограничений на заключение договоров с неопытными инвесторами, будет возложено на Банк России.

ЦБ получит возможность обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам оферту без возможности ее отозвать. Оферта обяжет организацию выкупить у инвестора все активы обратно, если сделка по их приобретению была проведена при представлении неверной или недостаточной информации.

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