ЦБ не откажется полностью от доллара в международных резервах России

Центральный банк России не намерен совершать покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что ЦБ в связи с операциями Министерства финансов покупает валюту на внутреннем рынке, речь идет как о долларах, так и о евро.

«В целом по золотовалютным резервам мы операции осуществляем на внешнем рынке. И, управляя валютными резервами, мы учитываем валютную структуру ФНБ, потому что это наши обязательства перед Минфином», — сказала глава ЦБ.

Она отметила, что это не единственный фактор. Так, объем ФНБ в ЗВР — это где-то одна пятая часть ЗВР, отметила Набиуллина.

По ее словам, Центробанк будет это принимать в расчет.

«Но покупку золота в связи с изменением структуры ФНБ на внутреннем рынке мы не планируем, в этом нет необходимости», — сказала она.

Ранее ЦБ назвал сроки возвращения экономики России к докризисному уровню.

До этого в этот же день Центробанк России повысил ключевую ставку.