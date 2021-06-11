ЦБ не откажется полностью от доллара в международных резервах России
Центральный банк России не намерен совершать покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что ЦБ в связи с операциями Министерства финансов покупает валюту на внутреннем рынке, речь идет как о долларах, так и о евро.
«В целом по золотовалютным резервам мы операции осуществляем на внешнем рынке. И, управляя валютными резервами, мы учитываем валютную структуру ФНБ, потому что это наши обязательства перед Минфином», — сказала глава ЦБ.
Она отметила, что это не единственный фактор. Так, объем ФНБ в ЗВР — это где-то одна пятая часть ЗВР, отметила Набиуллина.
По ее словам, Центробанк будет это принимать в расчет.
«Но покупку золота в связи с изменением структуры ФНБ на внутреннем рынке мы не планируем, в этом нет необходимости», — сказала она.
Ранее ЦБ назвал сроки возвращения экономики России к докризисному уровню.
До этого в этот же день Центробанк России повысил ключевую ставку.