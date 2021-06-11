Дерипаска выступил против стабильности

Российский миллиардер Олег Дерипаска высказался в своем Telegram-канале против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.

«Цены подскочили больше, чем прогнозировалось, что подстегнуло месячный рост инфляции во всем мире. Но инфляция сейчас неизбежна. Это нужно принять как данность этого пришпоренного за счет стимулов этапа развития мировой экономики. Нам никак нельзя ради мифической доктрины стабильности прошлого века останавливать рост российской экономики», — пишет бизнесмен.

По его мнению, попытка идти в сторону удержания цен станет предательством интересов образованных, но не самых обеспеченных россиян.

Дерипаска высказался на несколько часов до заседания совета директоров, Центробанка, где регулятор повысил ключевую ставку. После повышения ключевой ставки в марте Дерипаска обвинил ЦБ в работе на «восставшую оппозицию».

Ранее Дерипаска назвал условия для удвоения российского ВВП за десять лет — исключительно в условиях стабильности. Одно из главных условий для стабильного роста, по мнению Дерипаски, — это увеличение рынка облигаций.