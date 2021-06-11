ЦБ назвал сроки возвращения экономики России к докризисному уровню

Российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале текущего года. Такой прогноз дал Банк России. Об этом сообщается на его сайте.

Как отмечает регулятор, экономическая активность в стране восстанавливается быстрее ожиданий Центробанка.

«В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года», — заявили в ЦБ.

Там уточнили, что значимое влияние на среднесрочную траекторию экономического роста «будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий».

По информации регулятора, оперативные индикаторы указывают на устойчивый рост потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии коронавируса.

В регуляторе также отметили активное восстановление сектора услуг населению. По оценкам ЦБ, выпуск в большинстве отраслей экономики превысил докризисные показатели. Кроме того, наблюдается рост спроса на рабочую силу.

В ЦБ также заявили, что поддержку экономике оказывает и внешний спрос.

«На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усиливает рост цен на мировых товарных рынках», — добавили в регуляторе.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали, что российская экономика в 2021-2022 годах будет расти существенно более высокими темпами, чем до кризиса.