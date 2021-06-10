Туроператоры задолжали россиянам 44 млрд рублей

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РИА «Новости»

Задолженность туристических операторов перед россиянами за несостоявшиеся поездки достигла 44 млрд рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, такой долг сформировался с 2020 года. При этом существенным ударом для туристического сообщества стало ограничение авиасообщения с Турцией в апреле текущего года.

«Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — посетовала Ломидзе.

При этом она предупредила, что в условиях трудностей с выездным туризмом и ограниченной вместимости российских курортов многие россияне будут лишены морского отдыха второй год подряд.

Ранее сообщалось, что АТОР направила главе российского оперативного штаб вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой возобновить туризм в страны, соответствующие требованиям Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации с коронавирусом.