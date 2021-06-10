В АТОР рассказали, при каких условиях подешевеет отдых юге России

Туроператоры рассказали, какие факторы могут повлиять на снижение цен на отели на юге России.

В АТОР сообщают, что средняя загрузка объектов размещения в Краснодарском крае и Крыму в июне 2021 года будет выше не только по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но и с предстоящим июлем.

«Одна из причин – сезонная экономия. Цены на размещение в июне примерно на 15% ниже, чем в июле и августе. Огромную роль сыграла акция туристического кешбэка. Экономия в 20% от стоимости тура оказалась для туристов существенной. В июле этого фактора уже не будет, так как действие акции заканчивается», – заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По данным экспертов, цены на российских курортах в среднем по ранку выросли в этом сезоне в сравнении с сезоном 2019 года на 15-20%.

В Крыму в настоящее время идет стабилизация цены (при динамическом ценообразовании) на нераспроданные остатки мест, но о серьезном спаде цен речи нет. Также

В целом есть несколько факторов, которые способы снизить стоимость номеров на российских курортах — это погодные условия, ограничения по коронавирусу и конкуренция с иностранными курортами.

Если в июле откроется въезд в Турцию и стартует прямое авиасообщение до египетских Хургады и Шарм-эль-Шейха, то комфортная цена на отдых для россиян на юге страны более чем вероятна.

Ранее Ростуризму предложили на лето заморозить цены на отели.