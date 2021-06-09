МИД Германии продолжит переговоры с США по «Северному потоку — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин продолжит переговоры с Вашингтоном по газопроводу «Северный поток — 2» на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Между Германией и США существуют разногласия в вопросе реализации проекта. Цель переговоров — достигнуть «конкретного прогресса» по «Северному потоку — 2» к августу.

В настоящее время в Соединенных Штатах находится переговорная группа из ФРГ во главе с внешнеполитическим советником Яном Хеккером и экономическим советником канцлера Ларсом-Хендриком Реллером.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона будет работать над тем, чтобы «Северный поток — 2» не начал функционировать.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца текущего года, и проект будет введен в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».