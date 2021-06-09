Янукович выиграл суд против Совета ЕС по заморозке активов

Бывший президент Украины Виктор Янукович выиграл суд против Совета Европейского союза, который постановил заблокировать активы Виктора Януковича и его Александра в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не смог подтвердить, что права [истца — «Газета.Ru»] на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц», — указано в документах суда.

Ранее Европейский союз продлил санкции против Януковича и его окружения на год.

Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно, кроме того, Совет ЕС в 2019 году постановил заморозить активы Виктора Януковича и его сына Александра.