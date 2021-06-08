Рябков заявил, что санкции против «Северного потока — 2» не помешали достроить газопровод

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» не помешали завершению строительства газопровода, несмотря на некоторые трудности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва «не придала особого значения», когда со стороны Вашингтона был сигнал о том, что в «санкционном угаре США намечается санкционная пауза».

«И сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся над этим, потому что достроить «Северный поток — 2» у нас получится», — сказал дипломат.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Белый дом считает строительство газопровода «Северный поток — 2» «свершившимся фактом», но США могут ввести санкции против материнской компании проекта Nord Stream 2 AG. По его словам, остановка проекта привела бы к ухудшению американо-германских отношений. При этом Блинкен отметил, что около 90% трубопровода было завершено во время президентства Дональда Трампа.

4 мая президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме завил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение полутора-двух месяцев. Глава государства подчеркнул, что Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку — 2».