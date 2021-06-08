В Госдуме предложили понизить процентную ставку по микрозаймам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, передает RT.

В обращении законодателя говорится, что весной 2021 года количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя в 5,4 млн.

С лета 2019 года в России предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам составляет 1%, однако при таком условии у заемщиков возникают избыточные обязательства. Процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составят 30%.

По мнению депутата, подобные условия являются «значительным обременением для граждан, испытывающих финансовые трудности».

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%», — говорится в письме на имя главы ЦБ.

Сухарев считает, что данные условия позволят потребителям обращаться за займами на более выгодных условиях, а микрофинансовым организациям получать своевременно получать доход.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года россияне взяли рекордные 2,35 млн микрозаймов.