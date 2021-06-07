Знакомые стрелявшего с балкона екатеринбуржца рассказали, что он издевался над женой

Екатеринбуржца Сергея Болкова, находящегося под следствием за стрельбу с балкона своей квартиры, бывшие знакомые обвинили в домашнем насилии. Они рассказали «Газете.Ru», что Болков избивал супругу, с которой не состоял в официальном браке.

«Жену гражданскую он бил и унижал, — рассказала «Газете.Ru» знакомая семьи на условиях анонимности. — Он у нее сына забрал, она много лет алименты ему платила». Женщина добавила, что после расставания мужчина караулил бывшую жену в подъезде и угрожал ей.

Приятель семьи Дмитрий также рассказал о насилии, которое Болков применял по отношению к партнерше – по его словам, он наносил увечья женщине. «Он сломал ей руку и пытался убить, ножом разрезал рот», — уточнил он. По словам Дмитрия, попытки защитить жену Болкова со стороны знакомых были тщетны. «Его пытались мужики осадить. В итоге он два ребра одному вынес. Потом спустя некоторое время сломал ей челюсть», — вспомнил мужчина.

Адвокат Болкова Елена Семко заявила «Газете.Ru», что ей фактов избиения супруги не известно. «У меня такой информации нет, и в целом это дело я не комментирую», — сказала защитница арестованного.

48-летний Сергей Болков 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, тяжело ранив девятилетнюю девочку. Подозреваемого арестовали правоохранители.