Зеленский заявил, что за время его президентства на Украине исчезнут олигархи

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за время его президентства в стране исчезнут олигархи. Об этом он сказал в понедельник в интервью украинским телеканалам, передает ТАСС.

Он напомнил, что обещал избавить страну от олигархов во время своей предвыборной кампании. Глава государства подчеркнул, что выполнит это.

Украинский лидер также прокомментировал свое заявление от 4 июня о планах провести всеукраинский референдум о статусе олигархов.

«Если я буду видеть влияние на парламент с целью изменить, отстрочить принятие предложенного мной закона [об олигархах], мне будет нужна поддержка граждан. Именно тогда я вынесу этот вопрос на референдум», — сказал президент, отметив, что не считает эту тему «вопросом референдума».

2 июня Зеленский внес в Верховную раду законопроект об олигархах. Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В нем предлагается считать олигархами тех, кто имеет значительное влияние в экономической и политической сферах, а также контролирует медийное пространство.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины заявил, что украинское государство страдает от коррупции, олигархи и людей, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа.