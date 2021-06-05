В Совфеде оценили предложение отменить маткапитал для части россиян

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксаков отменить в России материнский капитал, для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, передает ТАСС.

По его словам, россияне, имеющие больший годовой доход, сами должны решить, нужен ли им материнский капитал. Сенатор считает, что данный вопрос не следует решать административным путем.

«При 5 млн рублей годовой зарплаты все-таки маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи», — отметил Рязанский.

Кроме того, он указал, что при такой годовой зарплате пенсия все равно будет небольшой, поскольку «так устроена пенсионная система».

Рязанский также выразил уверенность, что люди с большим годовым доходом сами не пойдут оформлять маткапитал или отложат его на накопительную пенсию, или потратят на учебу детей. Он подчеркнул, что это было бы «правильно».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России нужно отменить ряд государственных льгот, в том числе маткапитал, для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, по аналогии с прогрессивной шкалой налогоообложения.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил в кабинет министров предложение ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей.