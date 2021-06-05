Сечин заявил о недоинвестировании как о факторе риска для долгосрочных поставок нефти

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования. Соответствующее заявление он сделал в рамках сессии «Трансформация мировой энергетики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Сечин подчеркнул, что компании попали в зависимость от «конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов».

Топ-менеджер отметил, что прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах и на сегодняшний день уже наблюдается определенный дефицит ресурсов.

«Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — сказал Сечин.