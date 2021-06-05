Глава Россельхознадзора заявил, что Россия не зависит от импортных пищевых яиц

Россия не зависит от импортного яйца, есть лишь зависимость от импорта спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводит ТАСС.

«Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — сказал он.

По его словам, есть определенная зависимость от поставок спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Речь идет о компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству препаратов для человека, уточнил он.

Чиновник добавил, что Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости — в частности, планируется начать строительство предприятия по производству спф-яйца. Запуск планируется на конец 2022 года.

Ранее Данкверт заявил, что Россия зависит от импорта куриных яиц — но только тех, что необходимы для производства вакцин, в том числе и от коронавируса.