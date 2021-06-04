Турция обнаружила крупное газовое месторождение

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре удалось найти новое газовое месторождение на территории Черного моря. Об этом сообщает портал Daily Sabah.

«Наше буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине «Амасра-1» на участке «Сакарья» в Черном море», — рассказал турецкий глава.

По словам Эрдогана, теперь объем найденных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд куб м.

В октябре сообщалось, что Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море. По словам Эрдогана, страна намерена начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

Ранее уточнялось, что российских запасов нефти и газа хватит на 100 лет. . Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он отметил, что есть почти полностью выработанные месторождения, а есть «еще не получившие полную нагрузку».