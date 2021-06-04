Президент России Владимир Путин объявил о продлении льготной ипотеки еще на один год до 1 июля 2022 года.

По его словам, резко завершать ее нельзя.

«Повторю еще раз, она, эта программа, носила антикризисный, а значит временный характер, вместе с тем резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что ставку придется немного поднять — она составит 7%, предельная сумма кредита будет 3 миллиона рублей для всех регионов.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем была продлена до 1 июля 2021 года.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что правительство обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.