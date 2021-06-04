Президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока --2».

«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Прокладка сама завершена. «Газпром» готов заполнять «Северный поток — 2» газом», — заявил Путин.

По его словам, работы по строительству второй нитки продолжаются.

Он отметил, что Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку — 2».