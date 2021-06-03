Герман Греф рассказал, что не смог бы простить сотруднику

Глава Сбера Герман Греф, выступая в четверг на сессии ПМЭФ-2021 «Клиентоцентричное государство», рассказал, что именно не смог бы простить сотруднику.

По его словам, Сбер простил бы работнику ошибку, которая стоила бы компании денег.

«Однако если неуважительное поведение сотрудника приведет к отказу клиента от использования продуктов компании, то это приведет к увольнению работника», — подчеркнул Греф.

Он пояснил, ошибка — это нормальная история.

«У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим», — пояснил глава Сбера.

«Вместе с тем, если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим», — заявил Греф.

По его утверждению, такой сотрудник будет непременно уволен.