Набиуллина рассказала о ситуации с ценами на продукты

Центробанк не ожидает скачка в стоимости продовольствия в России после завершения действия соглашений о сдерживании цен на отдельные продукты. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, эффект от регулирования цен на продовольствие очень ограничен и Центробанк оценивает его влияние на инфляцию в стране менее 1%.

«Не думаем, что завершение соглашений приведет к какому-то серьезному изменению траектории инфляции», — добавила глава ЦБ.

В декабре прошлого года правительство анонсировало введение комплекса мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин рассказал о том, как замедлить рост цен на продукты в стране.