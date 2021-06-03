Россия заняла 11-ю строчку в Европе по привлекательности для инвесторов

Россия заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы в прошлом году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной компании EY.

«В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России. Этот показатель позволил стране занять одиннадцатое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы», — говорится исследование.

Уточняется, что по сравнению с 2019 годом число прямых инвестиций из-за рубежа сократилось на 26%.

Первое место по итогам прошлого года заняла Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями. Также в десятку лидеров вошли Великобритания, Германия, Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.

Исследование было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который проходит 2 — 5 июня.

Ранее сообщалось, что доля иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ снизилась в апреле.