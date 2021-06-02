В ФРГ подчеркнули важность украинского транзита наряду с «Северным потоком — 2»

Правительство Германии считает важным сохранять украинский транзит наряду с российским газопроводом «Северный поток — 2». Об этом заявили в немецком МИД, пишет РИА «Новости».

«Для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком 2», оставалась страной-транзитером, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», — сказали в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина об интересе к этому маршруту.

В МИД подчеркнули, что этот договор «стал важным сигналом для европейской безопасности в газообеспечении».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поставки российского газа в Европу через Украину не будут прерываться, пока действуют подписанные ранее контракты.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» стал козырем в руках России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.