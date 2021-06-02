Совфед одобрил закон «Единой России» о «социальной газификации»

Совет Федерации России на заседании в среду, 2 июня, принял закон, который позволит повысить уровень газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующим документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть компания «Газпром».

В тех регионах, где нет филиалов компании, появится региональный оператор газификации, который будет заниматься эксплуатацией и развитием газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывать услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.

Закон также касается источников финансирования газификации. Главным образом речь идет об инвестиционной надбавке газораспределительной организации, выделенные средства теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили» — того самого строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое сейчас платят граждане, в дальнейшем их средства привлекаться не будут.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Изменения в законе «О газоснабжении в РФ» обеспечат выполнение поручений президента России Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе, по бесплатному подключению населения к газу.

Государственная дума 1 июня приняла закон, направленный на повышение газификации страны.