Россия экспортировала в три раза больше чая и кофе в 2020 году: на внешние рынки было поставлено 73 тыс. тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Российского экспортного центра (РЭЦ) Вернику Никишину в преддверии ПМЭФ-2021.

По ее словам, экспорт молотого и зернового кофе увеличился на 50% — до 12 тыс. тонн, в денежном выражении – на 33%, до $51 млн. Растворимого кофе было экспортировано больше на 47% — до 40 тыс. тонн в натуральном выражении, и на 52% — до $194 млн.

Экспорт чая вырос на 3,4%, до 21 тыс. тонн, на сумму $106 млн (+2,1%). Поставки зеленого чая увеличились на 19% — до 3,1 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 8,6%, до $17 млн. Поставки черного чая составили 17 тыс. тонн на $89 млн (на 1% больше уровня 2019 года).

В прошлом году чай и кофе из России получили более чем 60 стран, больше всего эти продукты направлялись в Белоруссию, Казахстан и Украину.

Ранее сообщалось, что США за первый квартал 2021 года увеличили импорт мороженого из России в 3,7 раза, американские партнеры купили 1,9 тыс. тонн российского лакомства на сумму $4,7 млн.