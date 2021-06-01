Минпромторг не обсуждал с Маском строительство завода Tesla в России

В министерстве промышленности и торговли не обсуждали с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском строительство завода Tesla в России. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров, слова которого приводит Интерфакс.

«Нет», — сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о достижении договоренности с Маском о строительстве завода в России.

В мае на полях форума «Новое знание» Маск заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ. Маск также высказался за усиление коммуникации между Россией и США. В ответ Минпромторг разместил обращение к Маску в Twitter с предложением обсудить намерение бизнесмена выйти на российский рынок.

После заявления Маска губернаторы Калужской и Московской областей, а также глава Удмуртии заявили, что намерены бороться за строительство завода Tesla на территории их регионов.