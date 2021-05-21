Как тебе такое: Илон Маск объявил о желании построить завод Tesla в России

О том, что автомобили Tesla будут поставлять в Россию официально, Илон Маск рассказал во время онлайн-выступления на марафоне «Новое знание», который стартовал в Москве 20 мая.

Реклама

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко на Казахстан, страны СНГ», — поделился планами американский бизнесмен.

— Мы хотим, чтобы у нас были заводы в разных частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию».

Маск также подчеркнул, что у Tesla уже есть завод в Шанхае, но компания «хочет, чтобы были заводы в других частях мира». Новость о вероятном строительстве завода Tesla в России вызвала одобрительную реакцию российских губернаторов, которые выразили надежду, что Маск выберет в качестве площадки для новой гигафабрики их регион.

«Калужская область многое сделала для того, чтобы сформировать у себя автомобильный кластер. Уже видна результативность условий и преференций, предлагающихся инвесторам Калужской области.

Особая экономическая зона области готова предложить все условия для того, чтобы привлечь на свою территорию компанию Tesla», – рассказал «Газете.Ru» губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Губернатор отметил, что в регионе уже работает три крупных автопроизводителя (заводы Volkswagen, PSA Peugeot Citroen и грузового Volvo), а также более тридцати поставщиков автокомпонентов, которые работают вместе, поставляя готовые детали на конвейер калужских производителей. Кроме того, в регионе есть собственный центр подготовки кадров для автомобильной промышленности. Собеседник обратил внимание на то, что условия Калужской области выгодно отличаются для работы инвесторов.

«Мы занимаемся и подготовкой площадок, и подводом всех необходимых коммуникаций, но самое главное – мы все делаем быстро. Оперативнее, чем у нас, вряд ли где бы то ни было сейчас можно построить завод. Также наличие квалифицированных специалистов является нашим существенным преимуществом», – заметил Шапша.

Схожее заявление сделал и глава Московской области Андрей Воробьёв, разместивший свое предложение Илону Маску в своем микроблоге в Twitter.

«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla.

Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место», — прорекламировал свой регион Воробьев.

Не отстал от коллег и губернатор Удмуртии Александр Бречалов, который сообщил через Twitter, что завод Tesla в регионе может получить льготные условия. Отметив Илона Маска в соцсети, он уведомил его, что уже даже есть место для размещения новой гигафабрики.

«Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!»

– пригласил Маска Бречалов.

Компания Tesla давно озвучивала планы выйти на российский рынок, но до этого ее останавливали острые политические противоречия между США и Россией, напоминает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Строить завод у нас Маск, конечно же, не будет, потому что наш рынок и даже все СНГ просто не сможет переварить те мощности, которые необходимы для его окупаемости.

Спрос в России на электромобили небольшой и не превышает одной десятой процента от всего рынка. Четкой государственной политики по субсидиям на производство и покупку электрокаров в России нет в силу противоречивых взглядов высокопоставленных чиновников на этот транспорт», – поделился мнением с «Газетой.Ru» Моржаретто.

Слова Илона Маска о строительстве завода в России не более чем громкое заявление, скорее всего, оно предупреждает потенциальное предложение о сотрудничестве Маска с Россией в других областях – в космосе или энергетике, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В России даже при минимальной цене Tesla, предположим, в 5 млн рублей такие машины смогут реализовываться не в большем количестве, чем, к примеру, Volvo.

То есть не более 10 тыс. автомобилей в год.

Строить под такие объемы завод и уже тем более гигафабрику нецелесообразно. И потом Россия ничего не сможет предложить для такого завода в плане локализации комплектующих», – убежден Бургазлиев.

В сфере космоса Илона Маска могут заинтересовать только российские технологии строительства орбитальных станций, в которых американцы пока не сильны, говорит он. Во всем остальном, принадлежащая американскому миллиардеру компания SpaceX, уже давно обошла российские технологии и в сотрудничестве с нами не нуждается, считает эксперт.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первого квартала 2021 года в России было продано 307 новых автомобилей на электротяге, что почти в 6 раз превосходит результат января-марта 2020 года.