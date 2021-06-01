В российских аэропортах могут разрешить регистрацию пассажиров на рейсы по биометрии

Минкомсвязь обсуждает с российскими аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в российском законодательстве прямо указано, что биометрическая система является аналогом паспорта.

«Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация», — сказал министр.

По его словам, биометрия будет использоваться с целью разгрузить аэропорты, сделать более быстрой регистрацию и посадку на рейс.

Ранее сообщалось, что в течение 2021 года россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах государственных услуг.