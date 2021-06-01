Большинство россиян тратят до 5 тысяч рублей в месяц на допзанятия

Более 37% россиян ежемесячно тратят до 5 тыс рублей на дополнительные занятия для своих детей, сообщает ТАСС.

Чуть меньше, 34% опрошенных, напротив, не тратятся на репетиторов и кружки вовсе, 9% готовы отдать только 1 тыс рублей в месяц. 15% опрошенных готовы потратить до 10 тыс рублей, а еще 6% — свыше 10 тыс рублей.

Москва и Московская область лидируют по количеству трат на дополнительные занятия, а меньше всего тратятся жители регионов Сибири. В целом, самым популярным среди внешкольной активности является спорт: 43% детей посещают плавание, футбол, волейбол и другие секции.

Еще 17% ходят в развивающие секции для дошколят, чуть меньше — 16% — в художественные секции. Дополнительно занимаются иностранными языками 12% детей.

В планах на предстоящие летние каникулы опрошенные разделились на неравные пропорции. Менее трети родителей собирается отправить своих детей в летние лагеря, а среди оставшихся — только 44% планируют поехать на отдых всей семьей.

Ранее стало известно, что россияне стали экономить на продуктах питания.