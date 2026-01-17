Большинство украинцев не верят в успех мирных переговоров

69% опрошенных украинцев не верят в то, что текущие переговоры приведут к устойчивому миру на Украине. В обратном убеждены 26% респондентов, а 5% не смогли определиться со своим мнением. Об этом сообщают результаты опроса, который с 9 по 14 января 2026 года провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

52% убежденных в провале переговоров обвиняют Россию в том, что она «не хочет настоящего мира». 14% отметили, что переговоры продолжаются уже долго, а результата все еще нет. 10% считают, что в отсутствии успеха виноваты украинские власти, и столько же не верят в обещания Запада по поддержанию мира на Украине.

«В контексте мирных переговоров мы продолжаем фиксировать, что украинцы не верят в их успех в ближайшее время», — отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Также опрос показал, что 55% поддерживают проведение референдума по поводу возможного соглашения по урегулированию конфликта с Россией, 32% выступают против этого и 14% затруднились с ответом. Еще по результатам опроса 54% украинцев категорически исключили возможность передачи Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинская делегация вылетела в США на переговоры с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что Зеленский может встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Россией и США по теме урегулирования украинского конфликта продолжается.

Ранее СМИ сообщили о возможных переговорах Трампа с Фон дер Ляйен по Украине.