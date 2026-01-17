США направят к Ирану истребители и системы ПРО

ABC News: США перебросят на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО

Пентагон перебросит на базы вблизи Ирана истребители и системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Данные силы дополнят авианосную группу, которая может прибыть в регион через неделю. Силы ВВС и ПРО планируют разместить на базах США в Персидском заливе. Общая численность американских войск составляет 30 тысяч военнослужащих.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

