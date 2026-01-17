Белгородца приговорили к длительному заключению за подготовку к теракту

Жителя Новооскольского округа Белгородской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации и подготовку к теракту. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации следствия, 50-летний фигурант самостоятельно установил контакт с представителем международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и сообщил ему, что у него есть осколочная граната Ф-1, а также выразил готовность использовать ее, «против лиц, не исповедующих ислам». Позднее, в июле 2025 года, как уточнили в УФСБ России по Белгородской области, мужчину задержали.

Суд признал белгородца виновным по двум статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Незаконный оборот взрывного устройства». Подсудимому назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 330 тысяч рублей.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщили, что с начала 2025 года в России было предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.