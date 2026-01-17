Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Белгородца приговорили к длительному заключению за подготовку к теракту

Житель Белгородской области получил 17 лет колонии за подготовку теракта
Telegram-канал «Белгород — Молния»

Жителя Новооскольского округа Белгородской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации и подготовку к теракту. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации следствия, 50-летний фигурант самостоятельно установил контакт с представителем международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и сообщил ему, что у него есть осколочная граната Ф-1, а также выразил готовность использовать ее, «против лиц, не исповедующих ислам». Позднее, в июле 2025 года, как уточнили в УФСБ России по Белгородской области, мужчину задержали.

Суд признал белгородца виновным по двум статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Незаконный оборот взрывного устройства». Подсудимому назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 330 тысяч рублей.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщили, что с начала 2025 года в России было предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643033_rnd_4",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+