В Киеве отопление отсутствует в десятках домов

Кличко: около 50 домов в Киеве остаются без отопления

Несколько десятков домов в Киеве остаются без теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В настоящее время без тепла находятся около 50 домов из 6000, которые остались без теплоснабжения после атаки <...> на критическую инфраструктуру», — говорится в заявлении.

Кличко рассказал, что утром 17 января посетил один из пунктов теплоснабжения, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление котельных и тепловых сетей. По словам главы города, сотрудники коммунальных служб работают в круглосуточном режиме.

До этого агентство Reuters сообщило, что мэр Киева призвал местных жителей по возможности покинуть город, поскольку он имеет лишь около 50% необходимого объема электроэнергии. Как сказал Кличко, столица Украины столкнулась с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года.

Блэкаут в Киеве продолжается уже несколько дней. На этой неделе министерство энергетики Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Глава ведомства Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Германия выделила десятки миллионов евро Украине на энергетику.