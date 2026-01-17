В Башкирии воитель Kia Sorento не выжил в серьезной аварии с грузовиком

В Башкирии водитель Kia Sorento влетел в грузовик и не выжил

В Башкирии водитель кроссовера не выжил в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Авария случилась вечером 15 января в Учалинском районе. По данным регионального ГАИ, 45-летний мужчина за рулем Kia Sorento столкнулся с попутным грузовиком «Howo», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что Kia получил серьезные травмы: у иномарки смят кузов, разбит бампер, подкапотная часть, двери и стекла, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

По данным канала, в результате произошедшего водитель кроссовера получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

