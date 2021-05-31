В МИД рассказали о дальнейших планах поставок газа через Украину

Россия продолжит поставлять газ через Украину, пока действуют соответствующие контракты. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, российская сторона не собирается приостанавливать поставки газа через украинскую территорию. Вопросом дальнейшего сотрудничества займется «Газпром» в ходе переговоров со своими партнерами в республике.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — отметил Биричевский.

В МИД подчеркнули, что Москва никогда не использовала природные ресурсы и энергетику в целях шантажа или давления.

Биричевский также напомнил, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в случае запуска российского газопровода «Северный поток — 2» Украина понесет миллиардные убытки.