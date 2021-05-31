Эксперты назвали сроки замедления роста цен на продукты

Пандемия коронавируса повлияла на увеличение цен на продукты, в том числе на российском рынке. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, передает агентство «Прайм».

Специалист выразила мнение, что рост цен может остановить новый урожай.

Специалист обратила внимание на то, что августе и сентябре традиционно цены на овощи и фрукты ниже обычного. Какие цены установятся в дальнейшем, зависит от количества и качества собранного урожая. При этом предполагается, что к новому учебному сезону подорожают одежда и специальные принадлежности для учащихся.

Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги считает, что цены вырастут на 4,9% к концу 2021 года. Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию в 4,3%, а в Банке России — от 4,7% до 5,2%.

По данным агентства, рыба может подорожать в магазинах страны из-за проблем с ее транспортировкой с Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в России ускорился рост цен на некоторые виды продуктов, в том числе на гречку и некоторые овощи.