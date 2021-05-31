В МИД рассказали, что Россия готовится к отключению от SWIFT

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке к возможному отключению страны от системы SWIFT, передает РИА «Новости».

По его словам, в России ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

Дипломат подчеркнул, что пока речи об отключении государства от системы не идет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо».

«Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Он пояснил, что санкционные устремления оппонентов России, в первую очередь США, продолжаются по нарастающей и имеют необоснованный характер.

До этого исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сказал, что Соединенные Штаты имеют только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.