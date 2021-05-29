Рейсы Air France «Париж-Москва» возобновились после трехдневного перерыва

Французская авиакомпания Air France возобновила рейсы по маршруту «Париж-Москва» после трехдневного перерыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в службах парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

«Самолет авиакомпании Air France вылетел», — сказал источник.

Последние три дня по маршруту летала российская компания «Аэрофлот».

Накануне самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже этот инцидент объяснила Росавиация. Также о ситуации высказались в Кремле.

Отношения Европы и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.