Россия разрешила еще одному рейсу Austrian Airlines облететь Белоруссию

Россия разрешила австрийской компании Austrian Airlines выполнить пассажирский рейс Вена-Москва в облет Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», — сказала представитель.

Она также выразила убеждение, что Австрия будет получать необходимые разрешения и в дальнейшем.

До этого, 28 мая, Россия выдала еще одно разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление пассажирского перелета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии.

27 мая в Austrian Airlines сообщили, что приостановят полеты через воздушное пространство Белоруссии. Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, и компания была вынуждена отменить рейс.