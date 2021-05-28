В Польше потребовали у Германии €5 млрд за «Северный поток — 2»

Германия обязана выплатить Польше компенсацию за строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр национальной обороны Польши Ян Парыс в интервью изданию Do Rzeczy.

Парыс убежден, что президент США Джо Байден не осознает, что его согласие на строительство проекта стимулирует конфликт со странами «Бухарестской девятки» и Украиной. Политик подчеркнул, что бывший американский лидер уделял большее внимание интересам европейских партнеров, чем нынешний, который стремится любыми способами договориться с Москвой.

«Наше государство должно потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили €5 млрд на строительство «Северного потока», так что пусть они выделят €5 млрд на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы», — сказал министр.

Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский оценил влияние, которое может оказать проект «Северный поток — 2» на ситуацию в Евросоюзе.