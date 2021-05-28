В Новосибирске по делу о краже 300 миллионов из ячеек вип-клиентов задержали сотрудницу банка

В Новосибирске задержана 35-летняя сотрудница банка, подозреваемая в краже 300 млн руб. из ячеек вип-клиентов. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание, часть денег была в иностранной валюте.

О краже из банка стало известно в ноябре 2020 года. Изначально в качестве подозреваемого по делу проходил бывший заместитель руководителя полицейского главка Вячеслав Певнев, который на тот момент занимался бизнесом. Затем следователи подозревали в краже адвоката Юрия Гольдберга.

Полицейские не раскрывают личность задержанной. Близкие и родственники девушки уверены, что ее подставили.

По словам сестры подозреваемой, девушка с самого начала активно сотрудничала со следствием, проходила полиграф, помогала в расследовании, в результате стала подозреваемой. Она подчеркнула, что в деле «много нестыковок» и заявила, что невиновность сестры будет доказана.