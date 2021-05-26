МИД Украины пообещал бороться с «Северным потоком — 2» до конца

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве, сообщает ТАСС.

«Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по «Северному потоку - 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал Кулеба.

Ранее организация «Нафтогаз Украины» поблагодарила США за решение ввести новые санкции против российских компаний и судов, в том числе против «Северного потока — 2».

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.