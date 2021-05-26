Путин заявил о восстановлении экономики России после пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономические показатели страны говорят о постепенном восстановлении экономики после пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

«Экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса», — подчеркнул российский лидер.

По словам Владимира Путина, ВВП страны за январь-март этого года только на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале 2020 года.

При этом президент России отметил, что в глобальной экономике все еще сохраняются факторы нестабильности.

«И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей», — заключил Владимир Путин.

Ранее помощник главы государства Максим Орешкин назвал сроки выхода из демографической ямы в России. Он добавил, что негативные тенденции в демографии были связаны с низкой рождаемостью на фоне Второй мировой войны.