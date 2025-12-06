Роскачество разъяснило правила получения 13-й зарплаты

Роскачество: россияне могут получить 13-ю зарплату, если она есть в договоре

Россияне могут рассчитывать на выплату 13-й зарплаты, если это условие прописано в трудовом договоре. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она подчеркнула, что при отсутствии закрепленного в документах обязательства премия носит добровольный характер, и гарантировать ее получение нельзя.

Специалист отметила, что в российском законодательстве нет официального термина «13-я зарплата», и практика такой выплаты распространена не повсеместно, чаще встречается в крупных компаниях и предприятиях. При этом большинство работодателей используют эту премию как инструмент мотивации и удержания персонала.

По словам Ганькиной, 13-я зарплата обычно начисляется на основе показателей эффективности сотрудника — сумма может быть фиксированной, равной среднему месячному окладу, или зависеть от ключевых показателей (KPI). Выплата производится в конце декабря или в январе после подведения годовых итогов. Она также рекомендовала работникам уточнять у руководства или HR правила премирования, чтобы понимать, на что можно рассчитывать к новогодним праздникам.

Ранее депутаты предложили повысить минимальный размер пенсии.