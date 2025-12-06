На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роскачество разъяснило правила получения 13-й зарплаты

Роскачество: россияне могут получить 13-ю зарплату, если она есть в договоре
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут рассчитывать на выплату 13-й зарплаты, если это условие прописано в трудовом договоре. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она подчеркнула, что при отсутствии закрепленного в документах обязательства премия носит добровольный характер, и гарантировать ее получение нельзя.

Специалист отметила, что в российском законодательстве нет официального термина «13-я зарплата», и практика такой выплаты распространена не повсеместно, чаще встречается в крупных компаниях и предприятиях. При этом большинство работодателей используют эту премию как инструмент мотивации и удержания персонала.

По словам Ганькиной, 13-я зарплата обычно начисляется на основе показателей эффективности сотрудника — сумма может быть фиксированной, равной среднему месячному окладу, или зависеть от ключевых показателей (KPI). Выплата производится в конце декабря или в январе после подведения годовых итогов. Она также рекомендовала работникам уточнять у руководства или HR правила премирования, чтобы понимать, на что можно рассчитывать к новогодним праздникам.

Ранее депутаты предложили повысить минимальный размер пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами