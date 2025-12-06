Овечкин вступил в потасовку в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с игроком »Анахайма» Фрэнком Ватрано.

Ватрано толкнул на борт хоккеиста «Вашингтона» Джейкоба Чикрана. Овечкин и Дилан Строум вступились за одноклубника, начав перепалку с Ватрано, которая переросла в драку. Ватрано был наказан малым штрафом.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

Ранее Овечкин помог «Вашингтону» установить историческое достижение в НХЛ.