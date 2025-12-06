Тренерам «Спартака» и «Динамо» предложили дать шанс

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что исполняющему обязанности главного тренера Вадиму Романову и его визави в предстоящем дерби Ролану Гусеву нужно дать шанс доработать нынешний сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ),

«Я думаю, что вообще надо оставлять и того, и другого, здесь надо подумать руководителям клуба. Российские тренеры сейчас в нашем положении знают всю ситуацию, все вопросы, все нюансы. Они сами прошли эту школу, так что я за то, чтобы и тот, и другой специалист остался. Но это уже будут решать руководители клубов», — заявил Гладилин.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» и «Динамо» могут сыграть как угодно.