СМИ выяснили подробности о человеке, паспорт которого аферисты показали Долиной

Человека, от имени которого мошенники вели разговор с певицей Ларисой Долиной по поводу продажи квартиры и паспорт которого показывали мошенники, не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе было указано имя Андрея Олеговича Лукина, который родился 6 ноября 1989 года в Москве. Как выяснил корреспондент РИА Новости, в России человека с такими данными нет.

На фоне резонансной аферы со своей квартирой Долина впервые публично рассказала подробности о произошедшем в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Артистка сообщила, что, когда мошенники «обрабатывали» ее, ей показывали паспорт некоего Андрея Лукина, который якобы был сотрудником Росфинмониторинга, он же, по словам Долиной, призывал ее срочно ехать в банк и переводить свои деньги на безопасные счета.

Накануне Долина также пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье.

Верховный суд рассмотрит дело Долиной и Лурье о спорной квартире 16 декабря.

В августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения о возврате Долиной недвижимости. Покупательница Полина Лурье, заплатившая артистке 112 миллионов рублей, осталась без квартиры и денег.

Ранее сообщалось, что покупательнице квартиры Долиной пришлось заплатить налог за певицу.