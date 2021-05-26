На Украине запретили импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Национальная комиссия Украины, отвечающая за госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — написал политик.

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с призывом запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

По его словам, импорт энергии из этих стран противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.