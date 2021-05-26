ЦБ не обнаружил системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе банков

В пресс-службе Банка России рассказали, что никакой системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе российских банков не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в валютном балансе банковской системы России по итогам апреля образовалась рекордная «дыра» — $15 млрд. Как рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это стало историческим максимумом.

«Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — говорится в сообщении.

По информации ЦБ, на сегодняшний день это комфортный уровень, если учитывать, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков.

Кроме того, отмечается, что в случае необходимости банки смогут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке.

«В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки», — отметили в Банке России.