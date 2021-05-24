В России хотят отменить ряд ограничений для самозанятых

Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова предлагает снять с самозанятых граждан ряд ограничений. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы, подготовленные к докладу омбудсмена главе государства.

В частности, предлагается отметить ограничения по видам деятельности, которые могут осуществлять самозанятые. В соответствии с действующим законодательством, им запрещается продавать товары, подлежащие обязательной маркировке, и перепродавать товары, а также заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси.

Как пояснила изданию омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян, подготовившая доклад, для самозанятых будет достаточно запрета нанимать сотрудников и зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год.

«Множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают», – заявила Блудян.

Кроме того, в аппарате Титова предлагают разрешить самозанятым делать взносы в Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По словам Блудян, это объясняется необходимостью предоставить им защиту на случай декретного отпуска, временной нетрудоспособности или получения производственной травмы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сисло зарегистрированных самозанятых в России превысило 2 млн человек.